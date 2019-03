Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Niederlande: Wahlgewinne der Rechtspopulisten

Aus den Provinzwahlen in den Niederlanden geht vor allem das rechtspopulistische "Forum für Demokratie" als Gewinner hervor. Auch die Grünen konnten deutlich zulegen. Die Wahl war überschattet von einem Terroranschlag in Utrecht am Montag.