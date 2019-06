"Prozess hat entscheidende Wende genommen"

Im Prozess um den hundertfachen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen haben die beiden Hauptangeklagten am ersten Verhandlungstag Geständnisse abgelegt. "Der Prozess hat dadurch eine entscheidende Wende genommen", so ZDF-Reporterin Ariane Güdel in …

Beitragslänge: 1 min Datum: 27.06.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 27.06.2020