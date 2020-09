"Verschwörungsglaube weit verbreitet"

Fast ein Drittel der Menschen in Deutschland glauben an Verschwörungsmythen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. "Das Phänomen zieht sich durch die gesamte Gesellschaft", so die Sozialpsychologin Pia Lamberty.

