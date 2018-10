Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Brinkhaus: "Es geht um das Land"

Nach dem angekündigten Rückzug von Kanzlerin Merkel vom CDU-Parteivorsitz gewinnt in der Union die Debatte um ihre Nachfolge an Fahrt. "Der oder die neue Parteivorsitzende muss ein Brückenbauer sein", so der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus.