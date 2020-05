Die EU-Kommission will 750 Milliarden Euro für die wirtschaftliche Erholung Europas nach der Corona-Krise mobilisieren. "Der Vorschlag ist ein Schritt in die richtige Richtung", so der Grünen-Europaabgeordnete Rasmus Andresen.

Beitragslänge: 4 min Datum: 27.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 27.05.2021