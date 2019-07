Ratespiel "Just One" ist "Spiel des Jahres"

Das Wortratespiel "Just One" ist zum "Spiel des Jahres" 2019 gekürt worden. Das Spiel der französischen Autoren Bruno Sautter und Ludovic Roudy sei insbesondere "durch seine Einfachheit genial", begründete eine Kritikerjury am Montag ihre Entscheidung.

