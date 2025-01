Ein Weltmeister auf vier Pfoten

von Pamela Seidel 13.01.2025 | 12:10 |

Idefix macht seinem Namen alle Ehre: Der Rettungshund und seine Besitzerin Patricia Lemke holten bei der WM in Finnland Silber in der Flächensuche. Pamela Seidel war beim Training des Teams dabei und zeigt, was einen Spürhund zum Champion macht.