Rheinland-Pfalz: Die Regierungsparteien

In Rheinland-Pfalz wird am 14. März ein neuer Landtag gewählt. Die SPD regiert das Land seit 30 Jahren. Die letzten fünf Jahre führte Malu Dreyer die einzige Ampel-Koalition in einem deutschen Flächenland an.

