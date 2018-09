Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Röttgen: "Völlig ohne Einfluss"

In Teheran hat vor der geplanten Idlib-Offensive der syrischen Regierung ein Dreiergipfel von Russland, der Türkei und dem Iran begonnen. "Die Europäer sitzen nicht am Tisch, weil wir völlig ohne Einfluss sind", so Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender …