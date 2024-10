EU-Innenminister beraten über "Rückführzentren"

von Ina D'hondt 10.10.2024 | 12:10 |

Die EU-Innenminister beraten am Donnerstag in Luxemburg über Möglichkeiten zur schnelleren Abschiebung von Migranten. Ungarn und Italien fordern sogenannte Rückführzentren in Drittstaaten, damit Einwanderer gar nicht erst in die EU gelangen