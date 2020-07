"Menschen fühlen sich im Stich gelassen"

Die humanitäre Hilfe für Millionen Menschen in Syrien hängt heute an einer Abstimmung im UN-Sicherheitsrat. "Die Menschen in Syrien fühlen sich im Stich gelassen", so die Gründerin von "Citizens for Syria", Ruham Hawash.

