"Überall extrem viel Polizei"

01.03.2024 | 12:10 |

Zwei Wochen nach seinem Tod soll Kremlgegner Alexej Nawalny heute in der russischen Hauptstadt Moskau beigesetzt werden. "Das, was ich hier erlebe, sind Trauer und Trotz", so ZDF-Korrespondent Armin Coerper.