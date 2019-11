Die Welt abseits des Glamours

2009 wurde Sara Nuru die erste dunkelhäutige Gewinnerin von "Germany's Next Top Model". Heute engagiert sie sich als "Social Entrepreneur" in Äthiopien, dem Land ihrer Eltern. Über ihre Erfahrungen in beiden Welten schreibt sie in ihrem Buch "Roots".

