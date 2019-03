Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Die Biene ist ein Super-Organismus"

Der Weg zum Kochen verlief bei Sarah Wiener über Umwege: Sie fing als Küchenhilfe an, wechselte an den Topf und kochte sich dann in Herzen der Fernsehzuschauer. Sie schreibt Kochbücher, betreibt ein Restaurant und einen Biohof. "Bienenleben" heißt ihr …