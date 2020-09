DFB-Pokal: Spielabbrüche befürchtet

Den Vorwurf aus den Reihen der Fans, wonach die Verantwortlichen der Klubs und der Verbände dem TSG-Macher "nur" deshalb zur Seite springen, weil er ein einflussreicher Milliardär sei, weist Hopp zurück: "Beleidigungen gegen jeden Menschen sind zu verurteilen, egal wo und in welcher Form."



In diesem Zusammenhang fordert auch Jörg Schmadtke nun eine eindeutige Haltung der Klubs und der Verbände. "Es ist ja hoch interessant, dass auf der einen Seite sehr deutlich reagiert wird, was ich auch richtig finde, in anderen Fällen wird aber darüber hinweg geguckt", sagte der Manager des VfL Wolfsburg der "Bild-Zeitung": "Da muss schon eine Eindeutigkeit her."