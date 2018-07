Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Berlin-Neukölln: Schulschwänzen (2/5)

Nirgendwo sonst in der Hauptstadt schwänzen mehr Schüler den Unterricht als an der Kepler-Schule in Neukölln. Nirgendwo sonst brechen mehr Schüler die Schule ab. Für die beiden Klassenlehrer bedeutet das: Unterrichten unter extremen Bedingungen.