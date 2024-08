Schwimmer peilt Medaille an : Josia Topf arbeitet an seinem großen Ziel

von Henrik Diekert 15.08.2024 | 12:53 |

Josia Topf geht bei den Paralympics in Paris ins Becken. Der 20-Jährige arbeitet akribisch an seiner Form. Nach einem durchwachsenen letzten Jahr bereitet er sich derzeit im Trainingslager in Belek vor.