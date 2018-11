Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Seehofer ist als Innenminister geschwächt"

Horst Seehofer tritt als CSU-Chef zurück, will das Amt des Bundesinnenministers aber weiter ausüben. "In Berlin ist seine Machtposition geschwächt", so ZDF-Hauptstadtkorrespondent Daniel Pontzen.