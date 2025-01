SailGP in Auckland : Die Segelhochburg lädt zum Wettkampf ein

von Nils Kaben 17.01.2025 | 12:53 |

In Neuseelands Segelhochburg Auckland werden am Wochenende über 10.000 Fans zum SailGP-Gipfel erwartet. Das deutsche Team mit Erik Heil ist eine von zwölf Crews am Start.