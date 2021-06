Mima-Menschen: Şemsi Bilgi

Şemsi Bilgi ist seit Jahrzehnten im Türkischen Frauenverein in Kreuzberg aktiv. Ihr Ziel: Frauen zusammenbringen und die Ungleichheiten überwinden. In dem Verein hat Şemsi Bilgi selbst als Jugendliche nach ihrer Ankunft in Deutschland Anschluss gefunden.

4 min 4 min 22.06.2021 22.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 22.06.2022 Video herunterladen