Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "mittagsmagazin" vom 22. Dezember 2017

Mit den Themen: Wahlerfolg der Separatisten in Spanien; Lebenslange Haft für Mord an Joggerin; Richard Brox zu Gast im ZDF-Mittagsmagazin; Der Dresdner Kreuzchor singt in der Fußball-Arena [uvm.]