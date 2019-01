Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Situation hat sich verschärft"

An mehreren deutschen Flughäfen in Deutschland streikt das Sicherheitspersonal. Unzählige Flüge wurden annulliert. "Die Situation hat sich am Mittag verschärft", so ZDF-Reporter Thadeus Parade am Düsseldorfer Flughafen.