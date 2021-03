"Skepsis und Erleichterung"

Kurz nach der Einigung auf eine Waffenruhe in Idlib beraten die EU-Außenminister über die Situation in dem Bürgerkriegsland Syrien. "Die große Frage ist, wie Nachhaltig die Waffenruhe ist", so ZDF-Korrespondent Stefan Leifert.

