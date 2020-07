Sommerferien in Corona-Zeiten

In Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland beginnen heute die Sommerferien – in den deutschen Urlaubsregionen wird es nun noch voller. Doch wie sieht ein Urlaub in Pandemie-Zeiten aus? Wir haben uns auf St. Peter-Ording und am Tegernsee umgesehen.

Beitragslänge: 3 min Datum: 06.07.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 06.07.2021