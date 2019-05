Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - SPD-Chefin Nahles fordert Kritiker heraus

Nach den jüngsten Wahl-Desastern für die SPD will sich Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles in der Fraktion vorzeitig zur Neuwahl stellen. In Partei und Fraktion wurde zuletzt verstärkt von Unzufriedenheit mit Nahles berichtet.