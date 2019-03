Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Ein starkes Signal aus der Bundeshauptstadt"

Am 8. März hat Berlin frei - der Weltfrauentag ist in der Hauptstadt ein Feiertag. "Wir wollen anerkennen, was die Frauen geschafft haben und jeden einzelnen Tag leisten", so SPD-Frauenministerin Franziska Giffey.