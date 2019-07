Streit um neuen Flughafen

Die portugiesische Regierung in Lissabon will für den Touristen-Ansturm gewappnet sein und plant den Bau eines zweiten Flughafens. Der Plan aber stößt auf Kritik, denn die Landebahn soll in einer Lagune entstehen, in der Flamingos nisten.

