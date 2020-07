Studie: Süddeutsche werden älter als Ostdeutsche

Die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland ist laut einer Studie im Süden und Südwesten am höchsten. Sie unterscheide sich in den 402 Landkreisen bei den Männern um bis zu 5,4 Jahre, so Max-Planck-Institut für demografische Forschung.

