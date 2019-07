Studie: Wohnungsnot in deutschen Metropolen

Ob Köln oder Stuttgart: In deutschen Metropolen werden einer Studie zufolge viel zu wenige Wohnungen gebaut. So sei der Bedarf an Neubauwohnungen in Köln seit 2016 noch nicht mal zur Hälfte gedeckt worden.

Beitragslänge: 3 min Datum: 22.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 22.07.2020