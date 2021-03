Im vergangenen Jahr geriet die hessische Polizei immer wieder wegen Fällen von Rechtsextremismus in den eigenen Reihen in die Schlagzeilen. Als Reaktion hat das hessische Innenministerium nun eine Untersuchung in Auftrag gegeben.

