Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Studierende werden Bauherren

In den Universitätsstädten fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Heidelberger Studenten sind jetzt selbst aktiv geworden und bauen ihr eigenes Wohnheim. Die geplante Miete ist so niedrig, dass das Modell Schule machen könnte.