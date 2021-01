"Trump bereitet geistigen Nährboden"

Der Sturm auf das Kapitol in Washington löst auch in Deutschland Erschütterung aus. "Trump kann sich nicht von dem Vorwurf frei machen, dass er der größte Brandstifter in Amerika ist", so CSU-Generalsekretär Markus Blume.

