Humanitäre Krise im Südsudan

von Susann von Lojewski 18.12.2024 | 12:10 |

Der Konflikt im Sudan treibt Millionen in die Flucht – viele suchen Schutz im Südsudan. In Malakal spitzt sich die humanitäre Krise zu, täglich kommen Tausende an und benötigen Hilfe. Mima-Reporterin Susann von Lojewski berichtet.