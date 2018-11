Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Dokudrama "Kaisersturz" mit Sunnyi Melles

Vor 100 Jahren, am 9. November 1918, dankte der letzte deutsche Kaiser ab. Um diese hochdramatischen Wechsel von Monarchie zu Republik geht es in dem ZDF-Dokudrama "Kaisersturz". In der Rolle der letzten deutschen Kaiserin: Sunnyi Melles.