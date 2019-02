Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Surfer gegen Plastikmüll

Weil den Bremer Chris Landrock die Plastikflut im Meer so richtig nervt, sammelt der den Müll ein und verwandelt ihn in Kunst. Der engagierte Surfer will damit andere wach rütteln und ein Bewusstsein für die Ozeane schaffen.