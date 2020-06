"Rassismus muss benannt und bekämpft werden"

Sylvie Nantcha ("The African Network of Germany") fordert eine unabhängige Beschwerdestelle, die sich mit rassistischen Übergriffen beschäftigt. "Rassismus in Deutschland gegen Schwarze muss benannt, erkannt und bekämpft werden", so Nantcha.

