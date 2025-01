"Deutsche Stimme hat Gewicht"

03.01.2025 | 12:10 |

Außenministerin Annalena Baerbock ist zu einem überraschenden Besuch in Syrien eingetroffen. Der Fokus des Besuchs lag am Vormittag „auf den Verbrechen des Assads-Regimes“, so ZDF-Reporterin Golineh Atai.