"Afghanistan steht vor Hungerskatastrophe"

Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hält die internationale Gemeinschaft heute in Genf eine Geberkonferenz ab. "Man wird sich mit dem Regime arrangieren müssen, sonst bestraft man die Bevölkerung", so ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf ...

