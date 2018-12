Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - May übersteht Misstrauensvotum

Die britische Premierministerin Theresa May hat das Misstrauensvotum ihrer Partei überstanden. Von den 317 Konservativen im Parlament in London sprachen ihr am Mittwochabend 200 das Vertrauen aus. 117 stimmten gegen sie.