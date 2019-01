Wieder an einem Überflieger gescheitert

62,1 Punkte hatte der Überflieger am Ende Vorsprung in der Gesamtwertung nach vier Springen vor dem zweitplatzierten Eisenbichler – das sind umgerechnet 34,5 Meter. Ein Klassenunterschied. Trotzdem war Eisenbichler ein großer deutscher Gewinner dieses ersten Saisonhighlights. Genau wie Stephan Leyhe. Er verpasste bei den beiden Tourneespringen in Österreich als Vierter jeweils hauchdünn das Podest in der Tageswertung. „Und am Ende stehe ich doch in der Gesamtwertung auf dem Podest – das ist genial“, kommentierte Leyhe.



Es gab aber auch Verlierer im deutschen Flieger-Team. Karl Geiger war nach seinem Triumph bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg als Geheimfavorit angetreten und landete am Ende nur auf Gesamtplatz elf. Noch schlimmer erwischte es Olympiasieger Andreas Wellinger, der bei den beiden deutschen Tourneespringen sogar den Sprung ins Finale der besten 30 verpasste. Immerhin zeigte in Bischofshofen die Formkurve von Geiger (10.) und Wellinger (15.) mit Blick auf die WM in Seefeld (18. Februar bis 3. März) wieder nach oben. Auch bei Richard Freitag gibt der 8. Platz von Innsbruck – der Schanze, auf der er im letzten Jahr schwer gestürzt war – Anlass zur Hoffnung. Bei der WM ist jetzt Team-Gold das Ziel, allerdings „müssen dann mal all unsere Trümpfe an einem Tag stechen“, meinte Schuster.