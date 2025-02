Trauma-Ambulanz für Geflüchtete

von Sandra Susanka 27.02.2025 | 12:10 |

Ungefähr ein Drittel aller Geflüchteten ist traumatisiert, so die Einschätzung von Fachleuten - durch Gewalterfahrungen im Herkunftsland und auch durch die Flucht selbst. An der Universität Konstanz bietet eine Trauma-Ambulanz Hilfe und Begutachtung an.