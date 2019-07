Übergriffe auf Hongkonger Demonstranten in U-Bahn

Nach einem neuen Massenprotest in Hongkong ist es wieder zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Zudem griffen Unbekannte in einer U-Bahnstation Protestierende und Pendler an.

