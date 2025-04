Mölling: "Ungewissheit von Anfang an"

23.04.2025 | 12:10 |

US-Medien zufolge hat Präsident Trump in den Ukraine-Verhandlungen ein so bezeichnetes "finales" Angebot vorgelegt. Nach Ansicht des Sicherheitsexperten Christian Mölling seien die Forderungen darin nach wie vor nicht akzeptabel für die Ukraine: "Was da zitiert wird, hätte auch so aus dem Kreml kommen können."