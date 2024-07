Ukraine: Frauen erobern neue Berufsfelder

von Jennifer Girke 02.07.2024 | 12:10 |

Aufgrund des Krieges sind zahlreiche ukrainische Männer zum Militärdienst an der Front einberufen worden, was zu einem Arbeitskräftemangel in vielen zivilen Bereichen führt. Als Reaktion darauf übernehmen vermehrt Frauen Positionen in männerdominierten Berufsfeldern.