"Ein klares Statement des Pentagons"

21.06.2024 | 12:10 |

Die US-Regierung will die Lieferung bestimmter Rüstungsgüter an andere Länder aufschieben, um zunächst die Luftverteidigung der Ukraine zu stärken. "Das ist ein klares Statements des Pentagons Richtung Russland", so ZDF-Reporterin Kathrin Eigendorf.