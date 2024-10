"Viel Druck entlang der Frontlinie"

08.10.2024 | 12:10 |

In der Ostukraine sind russische Truppen in den Ostteil der seit langem umkämpften Stadt Torezk vorgedrungen. "Es gibt viel Druck an mehreren Orten entlang der Frontlinie", so ZDF-Reporterin Alica Jung.