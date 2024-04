"Ukrainische Truppen enorm unter Druck"

22.04.2024 | 12:10 |

Die USA haben der Ukraine in Aussicht gestellt, kurzfristig Waffen mit größerer Reichweite zu liefern. "Artilleriemunition lagert teilweise in Europa und könnte schnell über die Grenze geschafft werden", so ZDF-Reporter Luc Walpot.