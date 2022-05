"Alle paar Minuten Luftalarm"

Der Ukraine-Krieg dauert nun bereits drei Monate und ein Ende ist nicht in Sicht. "Man hat sich in den Städten an die außergewöhnliche Situation gewöhnt", so ZDF-Reporter Henner Hebestreit in der ukrainischen Stadt Dnipro.

