Unterwegs mit den Heuschreckenjägern

Wie Regenwolken wandern Heuschrecken über Landstriche in Afrika. Sie fallen über Ernten her und bedrohen die Existenzgrundlage von Millionen. ZDF-Reporter Timm Kröger hat in Nigeria Heuschreckenjäger begleitet, die sich gegen die Plage wehren.

Datum: 26.06.2020