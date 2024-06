"Die Lage spitzt sich zu"

03.06.2024 | 12:10 |

Der Damm des Flusses Paar im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ist mittlerweile an mehreren Stellen gebrochen. "Die Lage spitzt sich Stunde um Stunde zu", so ZDF-Reporter Stefan Leifert.